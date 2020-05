Notizie Milan – Anche il Napoli pensa a Sandro Tonali

MILANO – Sandro Tonali piace a mezza Serie A. Il centrocampista del Brescia, grazie all’ottima stagione fin qui disputata con le Rondinelle, ha attirato l’attenzioni di grandi club. Tra questi c’è sicuramente il Milan, che sta cercando la pedina più adatta da affiancare a Bennacer. L’algerino è praticamente certo della sua conferma in rossonero, per il prossimo anno. Riuscire “a mettere le mani” sul gioiellino della squadra di Cellino però non saprà un’impresa semplice. Juventus, Inter e Roma hanno le stesse intenzioni del Diavolo e indiscrezioni dall’estero parlano anche dell’interesse del Real Madrid. A complicare ulteriormente i piani del club meneghino ci sarebbe anche il Napoli, secondo quanto riporta Sky Sport. La società partenopea sarebbe interessa a tre calciatori attualmente al Brescia, Tonali appunto, Cistana e Joronen. Con il primo in cime alla lista dei desideri.

