Notizie Milan – Anche il Napoli pensa a Ivan Rakitic

MILANO – In vista della prossima stagione il Milan sembra aver messo gli occhi, nuovamente, su Ivan Rakitic. Il calciatore è un vecchio pallino del club rossonero, che già ci aveva fatto un pensierino quest’inverno, quando il croato parlò apertamente della sua insoddisfazione nell’aver perso il posto da titolare. La situazione intorno al giocatore, nel frattempo, si è fatta più chiara. Nella prossima sessione di mercato saluterà il Barcellona e cercherà una nuova sistemazione. Non c’è soltanto il Milan però, come riportato dal portale calciomercato.com, anche il Napoli si starebbe muovendo per assicurarsi le prestazioni di Rakitic. Tanto che la società di De Laurentiis avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore.

