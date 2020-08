Notizie Milan – Anche Halilovic convocato per il ritiro

MILANO – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, dopo il prestito all’Heerenveen, per Halilovic c’è il ritiro con il Milan. Il calciatore croato non è mai riuscito a convincere in rossonero, in questi ultimi anni, ma vorrebbe giocarsi per convincere Pioli a tenerlo nella rosa della prossima stagione.

Nessuna offerta è stata fatta per lui, fino a questo momento. E quindi la sua partenza per il ritiro è stata programmata, dato che è stato convocato. Le chance saranno davvero poche ma Halilovic vuole giocarsi le sue carte al meglio per convincere il Milan.

