Notizie Milan – Anche Dragowski in lizza per la porta

MILANO – Il Milan continua ad appuntare nomi sulla “lista dei desideri”, nel caso in cui Donnarumma dovesse salutare in estate. Il portiere rossonero, infatti, è sempre al centro delle indiscrezioni di mercato, a causa della situazione legata al suo rinnovo contrattuale. Il Diavolo non ha intenzione di farsi trovare impreparato. Tra i tanti nomi accostati al club meneghino, oggi è il turno dell’estremo difensore della Fiorentina: Bartomej Dragowski. Già la scorsa estate il Milan provò a prenderlo, ma l’offerta recapitata alla società Viola è stata rispedita al mittente, troppo pochi gli otto milioni di euro messi a budget. Con il senno di poi la società Gigliata ha vinto la scommessa sul polacco, dato che il suo valore è raddoppiato, grazie alle prestazioni offerte in questa stagione. Oggi per acquistare Dragowski serviranno almeno 20 milioni di euro.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live