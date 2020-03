Notizie Milan – Ancelotti torna a parlare della finale di Istanbul

MILANO – Nonostante siano passati orami 15 anni dalla finale di Champions League, contro il Liverpool, a Istanbul quella ferita non si rimarginerà mai. E’ così per i tifosi del Diavolo, che passarono dal paradiso all’inferno nel giro di 45′, ma non solo. Ecco cosa ha detto Carlo Ancelotti, in un’intervista concessa al Telegraph, all’epoca allenatore dei rossoneri su quella partita, dopo la domanda di Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, in campo quella sera.

: «E’ stato un furto e tu -rivolto allo stesso Carragher – hai perso sempre molto tempo».

