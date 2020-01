Notizie Milan – Ancelotti pensa a un obiettivo dei rossoneri per l’Everton

MILANO – L’Everton di Carlo Ancelotti si sta muovendo sul mercato per arrivare a un centrocampista. Il club di Premier League starebbe seguendo un vecchio obiettivo del Milan. Si tratta di Pierre-Emile Hojbjerg, giocatore classe ’95, attualmente in forza al Southampton. I rossoneri in passato avevano seguito il calciatore senza mai riuscire a concretizzare il colpo, adesso potrebbero essere i Toffees ad accaparrarsi le prestazioni del danese, con buona pace del Diavolo. Il club meneghino sembra ormai aver virato sul altri obiettivi e il possibile trasferimento di Pierre-Emile Hojbjerg non rovinerebbe i piani di mercato della dirigenza milanista.