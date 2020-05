Notizie Milan – Ancelotti: “In rossonero come a casa”

MILANO – Il connubio tra Carlo Ancelotti e Milan sembra essere destinato a no spezzarsi mai, questo è quello che si evince dalle sue parole, sui rossoneri, rilasciate ai microfoni di Sky Sport. Ecco cosa ha detto l’attuale tecnico dell’Everton.

: «Allenare il Milan dopo averci giocato ha facilitato il mio compito. In quella squadra c’erano i miei compagni di spogliatoio, quando ho giocato con la maglia rossonera. Mi riferisco a Maldini, Costacurta, Albertini. Questo mi ha aiutato a costruire un bel ciclo. Inoltre conoscevo le strutture del club, al Milan mi sono sentito come a casa, o in famiglia. Il mio primo trofeo contro la Juventus? E’ stata una bella vittoria, ma non una rivincita contro i bianconeri. E’stata importante perché rappresenta la mia prima affermazione da allenatore dei rossoneri. Andare via dal Milan è stato semplice, dopo otto anni avevo bisogno di cambiare e forse anche il club. E’ stata una decisione giusta da entrambe le parti. L’occasione è arrivata al momento giusto, volevo provare un’avventura all’estero ed è arrivato il Chelsea».

