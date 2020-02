Notizie Milan – Amoruso: “Lasciamo lavorare Pioli e Gattuso”

MILANO – Nicola Amoruso, ex attaccante di Livorno e Juventus, ha parlato della stagione di Milan e Napoli. Ecco cosa ha detto sui tecnici delle due squadre.

: «In questo momento credo sia presto per dare un giudizio sul lavoro di Pioli e Gattuso. Sono subentrati a stagione in corso e questo non mai facile, anche perchè non semplice valutare i giocatori che non hanno reso al massimo. Come dicevo è difficile dare una valutazione sul lavoro dei tecnici di Milan e Napoli, tra qualche partita capiremo di più».