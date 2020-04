Notizie Milan – Amelia: “Non vincere lo scudetto ha portato a questo”

MILANO – Marco Amelia è tornate ha parlare del Milan. L’ex portiere rossonero è intervenuto sul profilo Instagram di Mauro Suma, ecco che cosa ha detto.

: «Credo che il Milan attuale paghi le conseguenze dello scudetto buttato via sul campo, qualche anno fa, da noi. Se fossimo riusciti ad arrivare primi, oggi i rossoneri sarebbero ancora una squadra di prima fascia. In grado di lottare per la Champions. Invece, quella stagione ha cambiato tutto e noi andammo in caduta libera»

Su Sandro Tonali.

: «E’ un calciatore che mi piace e lo vedo davvero molto bene in maglia rossonera. Ho letto qualche sua intervista e sembra che sia legato ai colori del Milan, però stiamo parlando di un signor giocatore, è normale che ci siano tante squadre pronte ad acquistarlo. Il rischio è quello che i club che giocano in Champions League potrebbero risultare più appetibili».

Su Zlatan Ibrahimovic.

: «Per me non smetterà mai! Ha un fisico eccezionale e una mentalità al di spora della normalità. Visti i 39 anni potrebbe smettere e decidere di stare con la famiglia, invece ha voglia di giocare, di andare in campo e spero possa continuare a farlo con la maglia del Milan. E’ un trascinatore, un esempio per i più giovani, nei due anni che mi sono allenato con lui in rossonero, gli ho sempre visto dare il massimo. Parliamo di quel tipo di calciatore che alza il livello di tutto l’ambiente, ha fatto la differenza da come è arrivato, i suoi compagni di squadra sono migliorati come ha messo piede a Milanello, basta citare come esempio Rebic. Ha dato consapevolezza, infatti risultati erano dalla parte sua e dei rossoneri. Credo si sia reso conto che può dare ancora tanto e spero possa continuare così, con questa mentalità. Se torniamo un attimo su tonali, possiamo dire che campioni come Ibrahimovic possono rendere il Milan molto più appetibile nel caso di un trasferimento».

