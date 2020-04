Notizie Milan – Amelia: “Donnarumma è legato ai rossoneri”

MILANO – Marco Amelia è tornate ha parlare del Milan. L’ex portiere rossonero è intervenuto sul profilo Instagram di Mauro Suma, ecco che cosa ha detto su Gigio Donnarumma.

: «Gigio ha dimostrato più volte di essere legato al Milan. L’unico motivo per cui potrebbe andare via è legato al fatto che i rossoneri dovranno metterci ancora molto per tornare ad alti livelli. Io spero che resti ovviamente, ma certo arriveranno offerti importanti, anche a livello economico. Quando perdi un profilo simile, poi sul mercato è difficile trovarne uno simile, il Milan tra l’altro non partecipa nemmeno alla Champions League. Però mi piace ragionare anche a livello romantico, sono convinto che Donnarumma in testa abbia un percorso di crescita, insieme con il club, diventandone una bandiera. Poi quello che vuole fare la società è un’ altra cosa, le decisione si devono prendere, ma bisogna anche assumersi le responsabilità di queste. La mia sensazione è che Gigio voglia rinnovare con il Milan e gli interrogativi maggiori li abbia il club, non il calciatore».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live