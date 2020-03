Notizie Milan – Ambrosini: “Vorrei rigiocare la partita con l’Ajax del 2003”

MILANO – Milan Tv ha intervistato Massimo Ambrosini. L’ex calciatore, oggi volto di Sky Sport, ha parlato della sua lunga carriera in rossonero, ecco un aneddoto legato a quale partita vorrebbe giocare di nuovo.

: «C’è una partita per me indimenticabile, tra le tante. E’ quella con l’Ajax del 2003, vorrei rigiocarla. E’ stata davvero una partita difficile, dura, contro una squadra davvero forte Quella volta vincemmo all’ultimo, grazie anche a un po’ di fortuna. Potevo dire ovviamente di voler rigiocare la finale di Istanbul, con il Liverpool, ma non posso perché ero infortunato, mi sarebbe piaciuto rigiocarla anche se avessimo vinto quella notte, perché effettivamente non sono potuto scendere in campo quella notte».

