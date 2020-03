Notizie Milan – Ambrosini: “Il più forte con cui ho giocato è Maldini”

MILANO – Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero, ha parlato della sua esperienza in rossonero, ai microfoni di Milan tv. Ecco cosa ha detto.

: «Paolo Maldini è stato il mio compagno di squadra più forte. E’ stato un esempio irraggiungibile per la continuità che ha avuto negli anni, ma anche per quello che ha rappresentato per tutti noi. Poi devo dire che quello che mi ha fatto dire “mamma mia!” è stato Ronaldo, per la forma con cui si è presentato a Milanello e per come poi ha reso in pochissimo tempo. I miei compagni di stanza sono stati Sheva, appena arrivato al Milan, poi Kakà. Se ti devo dire l’avversario più forte, è semplice: Zidane. Anche perchè quando serviva sapeva farsi sentire…».

