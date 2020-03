Notizie Milan – Altri due club di Serie A su Kurzawa

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro di Layvin Kurzawa. Il terzino sinistro del Paris Saint Germain è al centro delle voci di mercato, dato che non rinnoverà il suo contratto con il club parigino. Il calciatore, quindi, quest’estate sarà libero di accasarsi in altre squadre a zero. Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club, tra cui il Milan. Nei mesi scorsi però il francese sembrava essere ad un passo dall’Arsenal, ma nelle ultime ore è stato registrato l’interesse di altre due squadre della Serie A: Inter e Juventus. La possibilità di tesserare il terzino a parametro zero continua ad attirare nuove pretendenti e la concorrenza per i rossoneri inizia ad essere seria.

