Notizie Milan – Allenamento e prima giornata di tamponi a Milanello

MILANO – Il Milan è tornato oggi a Milanello. I calciatori rossoneri che avevano effettuato soltanto i test sierologici si sono dovuti sottoporre anche al tampone per il Coronavirus. Gli stessi test verrano ripetuti giovedì prossimo. In caso di negatività, in entrambi i casi, potranno riprendere gli allenamenti collettivi per i rossoneri.

Oggi nel centro sportivo sono andati in scena nuovi allenamenti individuali sulla forza, e nei prossimi giorni sarà il turno della tecnica coadiuvata dall’utilizzo del pallone. I calciatori del Milan hanno lavorato sia la mattina che il pomeriggio e lo stesso iter sarà ripetuto anche domani. Unico assente: Kessie, ancora in quarantena dopo essere rientrato dalla Costa d’Avorio.

