Notizie Milan – Allegri aspetta la Juventus e mette in stand by il PSG

MILANO – Chi sarà il nuovo allenatore della Juventus? Questa è la domanda che più di tutte sta tenendo banco tra gli appassionati di calcio e non solo. Tra i papabili, una delle candidature più forti è quella di Massimiliano Allegri, già allenatore bianconero e con un passato anche al Milan.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Allegri starebbe aspettando la Juventus. Nonostante l’allenatore livornese fosse il candidato principe come nuova guida tecnica del Paris Saint Germain. Il “ciclone Sarri“, quindi, ha cambiato tutte le carte in tavola per quello che riguarda il mercato allenatori. Adesso si aspetta una contromossa da parte del club parigino.

