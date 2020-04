Notizie Milan – Alla ricerca del profilo giusto per la difesa del prossimo anno

MILANO – Il Milan continua a progettare la prossima stagione. I rossoneri hanno intenzione di apportare dei miglioramenti alla rosa, in modo da poter puntare alla qualificazione in Champions League, e uno dei reparti finiti sotto la lente d’ingrandimento è quello difensivo. Al netto delle notizie sul rinnovo di Romagnoli, il capitano del Diavolo sembra essere ancora una pedina imprescindibile, così come Theo Hernandez sulla fascia sinistra. Quindi, se metà difesa è stata confermata, l’altra metà invece sembra destinata a cambiare. I nomi sul taccuino del Milan sono tanti, i rossoneri starebbero seguendo Wesley Fofana del Saint-Etienne. La sua valutazione, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, però è ritenuta troppo alta dal club meneghino. Le altre piste portano ai nomi di Omar Alderete del Basilea, Andreas Christensen di proprietà del Chelsea, Kristoffer Ajer del Celtic e Robin Koch del Friburgo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live