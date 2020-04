Notizie Milan – Ai rossoneri interessa anche un altro calciatore del Betis

MILANO – Il Milan guarda al Betis di Siviglia. Non interessa soltanto Emerson, calciatore di proprietà del Barcellona, ma in prestito alla squadra andalusa. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, infatti, i rossoneri avrebbero messo gli occhi anche su Loren Moron. Attaccante ventiseienne che in questa stagione in Liga ha messo a segno 11 reti e in passato aveva riscosso l’attenzione anche del Napoli. Bisognerà però capire quali sono le strategie del Diavolo per il reparto offensivo, l’eventuale addio di Ibrahimovic dovrà essere superato con l’arrivo di una punta “di peso”, non una nuova scommessa.

