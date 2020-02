Notizie Milan – Aggiornamenti su Musacchio e Kjaer

MILANO – Problemi nel reparto arretrato per il Milan, a causa delle condizioni fisiche dei suoi difensori. Ieri sera, infatti, si sono fermati Simon Kjaer e Mateo Musacchio. Il centrale danese ha accusato un infortunio ai muscoli flessori della coscia sinistra. Musacchio, invece, nel riscaldamento ha avvertito una contrattura al polpaccio destro. Entrambi effettueranno domani degli esami per capire l’entità dei rispettivi infortuni. Non tutto male viene per nuocere però, perché, ieri sera ha fatto il suo esordio in maglia rossonera Matteo Gabbia, autore di un’ottima prova al fianco di capitan Romagnoli.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live