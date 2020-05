Notizie Milan – Ag. Reina: “Tornerà a Milanello a fine stagione”

MILANO – Manuel Garcia Quillon, agente di Pepe Reina, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di FootMercato. Ecco che cosa ha detto.

: «Pepe e il Paris Saint Germain? Smentisco assolutamente questa voce che vede il mio assistito nell’orbita del club francese. Ad oggi nessuno ci ha contattato, né dalla Francia, né il Milan dall’Italia. Reina ha ancora un anno di contratto con il club rossonero e loro vogliano che a fine stagione torni a Milanello. Ribasdisco che non ci sono state offerte e se arriverà qualcosa in futuro, allora faremo le nostre valutazioni. Per ora il futuro di Reina è il Milan».

