Notizie Milan – Adesso Lallana potrebbe rinnovare con il Liverpool

MILANO – Secondo quanto riportato dal portale TMW, il futuro di Adam Lallana potrebbe essere ancora “Reds”. Il calciatore inglese, nei scorsi giorni, era entrato in orbita Milan, con l’entourage del giocatore che lo aveva proposto alla dirigenza rossonera, raccogliendo però soltanto fredde risposte. Anche la Lazio sembra essere interessata all’ex Southampton, in vista della prossima sessione di mercato. Il Liverpool sembra, invece, aver cambiato idea sul proprio tesserato. L’emergenza Coronavirus e la conseguente crisi economica sembrano aver cambiato le strategie del club inglese, che non vorrebbe spendere grandi cifre sul mercato, ma in ogni caso allestire una rosa lunga, come richiesto da Klopp.

