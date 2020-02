Notizie Milan – Adani: “Gabbia ha fatto bene ieri e nel Mondiale Under 20”

MILANO – Ieri sera Matteo Gabbia ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Milan. Daniele Adani, volto e telecronista di Sky Sport, ha voluto commentare così la sua prestazione.

: «Per come la vedo io stiamo parlando di un buon giocatore. Ha fatto bene in partita contro il Torino, ma anche all’ultimo Mondiale Under 20. Gabbia è forte fisicamente, è rapido e sa accorciare anche sui brevilinei. Ha risposto subito agli attacchi del Toro ed ha mostrato una certa disinvoltura anche nella lettura del match».

