Notizie Milan – 9 maggio 1999, la doppietta di George Weah

MILANO – Il 9 maggio del 1999, allo stadio Delle Alpi (la vecchia casa della Juventus) andava in scena la terzultima giornata del campionato di Serie A. Il Milan era ospite della squadra bianconera e una vittoria sarebbe stata propedeutica per continuare a cullare i sogni scudetto dei rossoneri. Non una partita semplice, la Vecchia Signora, arrivava da una stagione travagliata, Ancelotti era subentrato al dimissionario Lippi e le ambizioni di arrivare in cima al campionato si erano ormai spente. La squadra di Zaccheroni invece viaggiava con umore opposto. Serviva però una vittoria per strappare i tre punti e dare il via alla rincorsa, che poi effettivamente porterà ai festeggiamenti del sedicesimo tricolore della storia del Milan. Ci penserà George Weah con un doppietta, il goal arriva grazie all’errore di Montero, il raddoppio invece sarà frutto di un assist di Boban. Nella memoria dei tifosi è rimasta iconica l’esultanza dei due calciatori rossoneri. Mano nella mano.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live