Notizie Milan – 75 milioni per la prossima sessione di mercato

MILANO – Il Milan si prepara a progettare la prossima stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la proprietà del club meneghino avrebbe stanziato 75 milioni di euro per la campagna acquisti. Nel budget però non sono state le possibile cessioni, tra i nomi che sembrano destinati a lasciare a Milanello ci sono: Musacchio, Paquetà, Calabria e Krunic. I contratti di Biglia e Bonaventura, invece, non verranno rinnovati, e da quest’estate saranno liberi di trovare una nuova sistemazione. Per quanto riguarda invece le questione Donnarumma e Romagnoli, l’incertezza è ancora tanta sul loro futuro. In ogni caso le possibili partenze incrementeranno la cifra da poter investire, in modo poi da poter allestire un rosa, che secondo i piani della dirigenza, dovrebbe lottare per la qualificazione alla prossima Champions League.

