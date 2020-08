Notizie Milan – 4-2-3-1: punto fermo anche nella prossima stagione

MILANO – Il 4-2-3-1 è uno dei marchi di fabbrica del Milan di Stefano Pioli. L’allenatore, fresco di riconferma anche per la prossima stagione, ha intenzione di ripartire con lo stesso modulo, come riporta il Corriere della Sera, anche nel campionato 20/21.

Una scelta logica visti gli ottimi risultati raggiunti dai rossoneri nella ripartenza della Serie A, dopo lo stop causato dalla pandemia da Coronavirus. Prestazioni convincenti che hanno spinto la dirigenza del Milan ha interrompere le trattativa con Ralf Rangnick, in favore dell’attuale guida tecnica. Serviranno ovviamente dei rinforzi, soprattutto a centrocampo in virtù delle partenze di Bonaventura e Biglia e quelle probabili di Paquetà e Krunic.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live