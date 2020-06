Notizie Milan, -3 al ritorno in campo: la probabile formazione anti-Juve

MILANO – Mancano ormai soltanto tre giorni alla ripresa della stagione, con Juventus e Milan che apriranno le danze con il ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma all’Allianz Stadium. Mister Pioli deve fare i conti con tre assenze molto pesanti, tutte per squalifica: Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. Il peso dell’attacco ricadrà su Ante Rebic, supportato da Calhanoglu e Paquetà. Nuova panchina quindi per Rafael Leao, il quale dovrà dare il suo contributo a gara in corso (si potranno effettuare 5 sostituzioni). A centrocampo spazio a Bennacer, Kessié e Bonaventura. In difesa ballottaggio Conti-Saelemaekers sulla fascia destra, con il primo in netto vantaggio, mentre dall’altro lato dovrebbe essere Laxalt a sostituire Theo Hernandez.

LA PROBABILE FORMAZIONE – (4-3-2-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Laxalt, Kessié, Bennacer, Bonaventura, Calhanoglu, Paquetà, Rebic.

