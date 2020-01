Notizie Milan – 153 presenze per Suso dal 2015: i numeri dello spagnolo

MILANO – E’ durata 5 anni l’avventura di Jesus Suso da giocatore del Milan (con una parentesi di 6 mesi al Genoa). Oggi lo spagnolo è volato a Siviglia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club andaluso. Operazione in prestito per 18 mesi, con diritto di riscatto a circa 25 milioni, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni (ad esempio il numero di gol). Arrivato all’ombra del Duomo nel gennaio del 2015, lo spagnolo ha collezionato 153 presenze con la maglia rossonera, realizzando 24 reti.