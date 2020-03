Notizie Milan, -146 milioni in bilancio nel 2018/2019: è record

MILANO – Stando alla Gazzetta dello Sport, nella stagione 2018/2019 il Milan ha stabilito un nuovo, negativo record nel proprio bilancio, arrivando a -146 milioni di euro e peggiorando così il rosso in bilancio dell’anno precedente, che ammontava a -126. Cifra condizionata pesantemente sia dai pochi ricavi tramite le plusvalenze (appena 12,5 milioni), sia dagli ingaggi che, complessivamente, arrivano quasi a 185 milioni. Non a caso, per la prossima stagione il primo obiettivo di Elliott e Gazidis è proprio quello di ridurre il tetto stipendi dei calciatori.

