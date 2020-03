Notizie Coronavirus – Un farmaco da segnali “incoraggianti”

MILANO – Due pazienti dell’ospedale “Cotugno” di Napoli, affetti da Coronavirus nella sua forma più grave, stanno rispondendo bene alle cure, grazie alla somministrazione di“Tocilizumab”. Un farmaco per la cura dell’artrite reumatoide. Come riportato da La Stampa, dopo soli due giorni i medici hanno notato dei segnali incoraggianti. Nelle prossime ore, anche lo “Spallanzani” di Roma, il “Sacco” di Milano e il “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo faranno uso di questo farmaco. L’idea, di provare ad utilizzare questo medicinale, è venuta dopo aver visto i medici cinesi alle prese con la cura da Covid-19. In Cina sono già 21 i pazienti al quale è stato somministrato il Tocilizumab, e a fine maggio diventeranno 188.

