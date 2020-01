Notizie Coppa Italia – Milan-Torino dove vederla in tv e streaming

MILANO – Questa sera, alle ore 20-45, andrà in scena Milan-Torino, match valido per i Quarti di finale di Coppa Italia, presso la stadio di San Siro. Ad attendere una della due squadre, in Semifinale, ci sarà la Juventus. I bianconeri hanno battuto, la scorsa settimana, la Roma per 3 a 1. I rossoneri arrivano al match dopo la vittoria per uno a zero, in campionato con il Brescia. Discorso completamente opposto per la squadra Granata, reduce da un umiliante sette a zero, rimediato contro l’Atalanta. Il match tra Milan e Torino sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno, mentre in streaming sarà possibile vederlo sulla piattaforma Rai Play.