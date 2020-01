Notizie Coppa Italia – Le date dei prossimi impegni del Milan

MILANO – Il Milan batte il Torino per 4-2, ai supplementari, nei Quarti di finale della Coppa Italia e accede alla fase successiva della competizione. I rossoneri si giocheranno la Semifinale contro la Juventus, i bianconeri sono reduci dalla vittoria contro la Roma della settimana scorsa. Mercoledì 12 febbraio andrà in scena la prima sfida tra le due squadre, l’andata, che si disputerà allo stadio San Siro. Mentre il ritorno, ovviamente, verrà giocato all’ Allianz Stadium mercoledì 4 Marzo. Niente più partite secche, quindi, per il Diavolo. Dalle semifinali, infatti, cambiano le regole della Coppa Italia. Ibra e compagni dovranno vedersela con la Vecchia Signore, impegno non semplice ma questo banco di prova farà luce sulla maturazione del Milan.