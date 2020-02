Notizie Coppa Italia – La finale dovrebbe essere giocarsi a San Siro

MILANO – Come riporta il Corriere.it, la finale di Coppa Italia dovrebbe essere disputata a San Siro. Si tratta di un ulteriore cambio, dopo quello relativo alla data della partita, arrivato oggi. Non più il 13 maggio ma il 20 e tutto a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha portato al rinvio di cinque partite della ventiseiesima giornata di Serie A, portando così al recupero di questi match proprio il 13 maggio. Il cambio d’impianto sportivo si è reso inevitabile, dato che lo stadio Olimpico di Roma dal 13 al 20 maggio sarà a disposizione dell’UEFA, per EURO 2020.

