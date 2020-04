Notizie Calcio – Una nuova pretendente dall’Inghilterra per Allegri

MILANO – La notizie è stata riportata dal Sun e al centro delle indiscrezioni c’è sempre il futuro di Massimiliano Allegri. Secondo la fonte, infatti, l’ex allenatore di Milan e Juventus sarebbe finito nel mirino della nuova proprietà del Newcastle. Il club inglese a breve, probabilmente quando rientrerà l’emergenza Coronavirus, passerà di mano e un gruppo arabo prenderà le redini della società. L’intenzione è quella di allestire una squadra pronta a lottare per posizioni importanti. Le grandi ambizioni sono testimoniate anche dal primo scelto come guida tecnica del club. Bisognerà però riuscire a prevalere sulla concorrenza, agguerrita, del Paris Saint Germain, che ha individuato nel tecnico toscano l’allenatore giusto per la prossima stagione.

