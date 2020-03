Notizie Calcio – Ulivieri: “Taglio degli stipendi? Sediamoci e parliamone”

MILANO – Il presidente dalla FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato dell’ipotesi del taglio degli stipendi dei calciatori, vista l’emergenza Coronavirus, che ha bloccato anche i campionati di calcio. Come riporta l’ANSA, sulla questione è intervenuto anche il presidente dell’Assocalciatori, Renzo Ulivieri. Ecco le sue parole.

: «Sul taglio degli stipendi penso sia sbagliato, adesso, prendere posizioni assolutiste e di contrapposizione. Penso che ci sia poco da fare in questo momento, se non sedersi a tavolino tutti, riflettere e parlarne tutti insieme. Stiamo in una situazione che ci permette di fare anche certe valutazioni, non dico di no, né tantomeno dico di sì».

