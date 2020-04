Notizie Calcio – UFFICIALE: stop ai campionati giovanili, no la Primavera

MILANO – L’emergenza Coronavirus non sembra attenuarsi. Anche il mondo del calcio si è dovuto fermare e fare i conti con questa crisi. Oggi la FIGC ha comunicato, sul proprio sito, lo stop definitivo ai campionati giovanili, dall’Under 18 in giù, sia maschili che femminili. Per il momento questa decisione non riguarda la Primavera 1 e 2. Ecco la nota stampa.

“A livello giovanile non si svolgeranno pertanto le restanti gare dei Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C; le fasi interregionali e finali dei Tornei Under 14 Pro e Under 13 Pro e dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under 15; la fase eliminatoria e finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore e dei dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore”.

