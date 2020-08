Notizie Calcio – UFFICIALE: Ripartono tutti i campionati italiani

MILANO – Riparte il Calcio in Italia a tutti i livelli. Lo ha comunicato la Figc con un nuovo comunicato stampa. Il via libera lo ha dato il Governo, firmando il documento ‘Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile’ predisposto dalla FIGC.

Il Protocollo fornisce indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo, delle attività sportive di contatto, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici dilettanti, giovani e delle attività paralimpiche e sperimentali. Relativamente ad ogni componente, categoria, settore, senza alcun assembramento al di fuori del campo di gioco. E dovranno essere compatibili con i regolamenti sportivi, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali, e di distanziamento sociale emanate dal Governo in relazione all’emergenza epidemiologica.

