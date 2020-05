Notizie Calcio – UFFICIALE: Austria, ok al campionato

MILANO – Arriva una buona notizia per il mondo del calcio. Il campionato di calcio in Austria potrà riprendere. Poco fa è arrivato il parere positivo del governo, tramite un conferenza stampa a cui hanno partecipato il Ministro della Salute, Rudolf Anschober, insieme al Ministro dello Sport, Werner Kogler. Per domani è atteso anche il nuovo calendario della competizione, “la ripresa delle ostilità” potrebbe essere prevista per giugno. Mentre venerdì saranno ripresi gli allenamenti di squadra.

per quanto riguarda le nuove eventuali positività al Covid-19, si seguirà il modello tedesco. Con la quarantena prevista per il contagiato e i tamponi per i compagni di squadra.

