Notizie Calcio – UEFA, ecco il programma per sostenere i club europei

MILANO – La UEFA va in soccorso del calcio europeo. L’organizzazione ha versato 236,5 milioni di euro per aiutare le sue 55 Federazioni affiliate, in modo da poter affrontare il contraccolpo economico causato dall’emergenza Coronavirus. Gli aiuti arriveranno tramite il programma HatTrick, che è stato concepito per aiutare a coprire i costi di gestione. Questa scelta permetterà alle Federazioni di scegliere quali saranno le priorità a cui far fronte in un momento delicato, anche dal punto di vista economico, causato dallo stop forzato alle attività sportive.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live