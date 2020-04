Notizie Calcio – UEFA: “Con i giusti protocolli si può ripartire”

MILANO – Il professor Tim Meyer, presidente del Comitato Medico dell’UEFA, ha parlato della ripresa del calcio. Ecco le sue dichiarazioni.

: «In questo momento la salute dei giocatori, di tutti coloro che sono coinvolti nelle partite e il pubblico, è di fondamentale importanza per noi. Nella discussione per il ritorno sui campo di calcio, a livello d’élite, è un argomento imprescindibile. Tutte le organizzazioni sono attualmente al lavoro per poter far ripartire le competizioni, verranno realizzati dei protocolli completi che detteranno le linea guida sanitarie e operative che metteranno al primo posto la salute di tutte le persone potenzialmente coinvolte. In questo modo, nel rispetto assoluto delle legislazioni locali, si potrà pianificare la ripresa dell’attuale stagione».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live