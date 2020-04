Notizie Calcio – UEFA: 25 maggio deadline per le Federazioni

MILANO – Secondo quanto riporta la BBC, la UEFA avrebbe chiesto alle Federazione che la compongono di chiarire il futuro dei campionati entro il 25 maggio. La scadenza non sarebbe legata soltanto al fattore temporale, ma anche alle modalità con cui si dovrebbe tornare in campo. La decisione di fissare una deadline, nasce dall’esigenza di capire se l’attuale edizione della Champions League e dell’Europa League potranno essere portate a conclusione. L’organizzazione ha comunque espresso la sua preferenza sul fatto che sia il campo a decidere quali saranno le squadre qualificate alle prossime competizioni europee, ma che lascerà libera scelta alle Federazioni, salvo poter rifiutare o ammettere i club indicati “a tavolino”, nel caso in cui i campionati dovessero essere sospesi definitivamente, come nel caso di Olanda, Belgio e Francia.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live