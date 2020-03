Notizie Calcio – Tuchel sempre più lontano dal PSG, avanza Allegri?

MILANO – Come riporta Sport Bild, Thomas Tuchel, attuale tecnico del Paris Saint Germain, a fine stagione saluterà la compagine francese. Sempre secondo la stessa fonte, per lui potrebbero aprirsi le porte del Bayern Monaco. Andando a prendere il posto di Hans-Dieter Flick, guida tecnica del club bavarese. In questa situazione potrebbe tornare prepotentemente alla ribalta la voce che vuole Massimiliano Allegri, ex tecnico di Milan e Juventus, alla guida dei parigini. Nelle scorse settimane questa indiscrezione era rimbalzata più volte da fonti d’oltralpe e il nome dell’allenatore toscano era stato accostato anche ai rossoneri, prima dell’esplosione di notizie su Ralf Rangnick.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live