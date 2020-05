Notizie Calcio – Terim non può tornare al centro di allenamento

MILANO – Il nome di Fatih Terim è balzato di nuovo agli onori della cronaca. Come riporta il portale TMW, infatti, l’ex allenatore del Milan per il momento non potrà tornare a lavorare al centro di allenamento del Galatasaray. La motivazione va ricercata nelle nuove norme approvate dal governo turco, che per motivi di età, il tecnico ha 65 anni e viene considerato all’interno dei gruppi a rischio, gli impediscono di tornare sui campi da gioco. Questa situazione potrà essere risolta solo tramite un permesso speciale oppure con la revoca dello stato di emergenza.

