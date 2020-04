Notizie Calcio – Svizzera, dall’undici maggio riprenderanno gli allenamenti

MILANO – Se in Francia, in Olanda e in Belgio il calcio, per questa stagione, si è fermato definitivamente, in altri nazioni, invece, si continua a pensare al ritorno in campo. Come nel caso della Svizzera. Oggi infatti, nella riunione odierna del Consiglio Federale elvetico è stato dato l’ok per il ritorno ad allenarsi, una misura che allenata la presa sulle restrizione legate agli sport di squadra. Servirà comunque un protocollo sanitario che permetterà di prendere le giuste precauzioni, per abbassare il rischio di contagio tra i calciatori. La data fissata, per il ritorno al lavoro sui campi di allenamento, è quella del prossima 11 maggio. Il mondo del calcio continua a lottare per non fermarsi fino al prossimo autunno.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live