Notizie Calcio – Spunta l’ipotesi match più corti per la ripresa

MILANO – Gordon Taylor, direttore generale del sindacato calciatori inglesi, è stato intervistato dal Guardian in merito alla ripresa della Premier League. Il numero uno della Professional Footballers’ Association, ha rivelato che esiste la possibilità di vedere match più corti dei canonici 90′. In modo da garantire maggiore sicurezza, per provare a far ripartire il campionato. Ecco le sue parole.

: «Esprimersi su accadrà in futuro è difficile, perché non sappiamo cosa ci aspetterà. Stiamo vagliando diverse ipotesi, dalle partite a porte chiuse, a quelle giocate in campi neutri. Da un maggior numero di sostituzioni, a tempi regolamentari più corti rispetto ai classici 45 minuti. Sono molte le soluzioni prese in considerazione. I calciatori hanno espresso preoccupazione e li capisco, ma non è questione di timore legata al contagio, quanto, secondo me, essere pienamente informati sui rischi. Il tempo delle valutazioni arriverà quando avremo tutte le informazioni».

