Notizie Calcio – Sportiello è ancora positivo al Covid-19

MILANO – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Marco Sportiello non è ancora guarito dal Covid-19. Il portiere dell’Atalanta si è sottoposto al terzo tampone, dopo la risposta positiva del secondo, che però ha evidenziato come, purtroppo, questa faccenda non sia alle spalle. Anzi il calciatore dovrà continuare ad osservare la quarantena, aspettando di sottoporsi nuovamente al trattamento. Nonostante questo però le condizioni di Sportiello risultano essere buone

