Notizie Calcio – Spagna, cinque calciatori positivi al Covid-19

MILANO – Cinque calciatori di Primera e Segunda Division spagnola sono risultati positivi ai test per il Covid-19. Lo ha comunicato LaLiga con un nuovo comunicato ufficiale. I giocatori, però, risultano stare bene e sono tutti asintomatici. Ovviamente adesso seguiranno il percorso di quarantena, come indicato dai protocolli sanitari. Non sono stati rivelati i nomi degli atleti coinvolti, né tantomeno i club d’appartenenza. Questa notizia va ad aggiungersi a quelle riguardanti nuovi casi casi positività al Coronavirus in Serie A, con Fiorentina e Sampdoria coinvolte. Oltre a quelle legate ai test effettuati dai calciatori in Germania, dove la Bundesliga si appresta a tornare in campo.

