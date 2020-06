Notizie Calcio – Spadafora parla delle misure economiche per lo Sport

MILANO – Il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora è tornato a parlare, sul suo profilo Instagram, delle misure per il mondo dello Sport, dopo lo stop a causa del Coronavirus.

: «Iniziamo questa diretta dopo la conclusione dell’incontro con il presidente Coccioli. Il bonus di 600 euro? Tutto procede come previsto, mancano sì alcuni bonifici, ma arriveranno nei prossimi giorni. Tra domani e dopodomani. Siamo vicina alla conclusione di questo iter, le indennità di marzo, aprile e maggio verrano erogati a chiunque abbia fatto domanda. Anche sulla questioni arbitri ci sono tutte le condizioni, per far fronte alle loro richieste. Aggiungo che da oggi sarà possibile iscriversi alla piattaforma Sport e Salute, per tutti quelli che non hanno fatto domanda precedentemente.Ricordo che il termine è previsto per il 15 giugno, la piattaforma funziona egregiamente».

: «Sui contributi a fondo perduto, non era semplice scegliere i criteri più adatti. Il dipartimento ha trovato delle chiavi interessanti: partiremo dalle 15mila ASD e ASSD che gestiscono impianti sportivi da lunedì. Potranno fare domanda subito».

: «Molte richieste di oggi sono legate al calcetto. Ricordo però che non abbiamo finito di lottare con l’emergenza Coronavirus. Dobbiamo evitare assolutamente di occuparci nuovamente di terapia intensiva, la situazione è migliorata ma non dobbiamo abbassare la guardia. Vi chiedo di essere ancora pazienti, dal prossimo DPCM del 15 giugno arriveranno anche informazioni sulla questione degli sport amatoriali e di quelli di squadra. Sia per il calcetto e non solo. Per maggiori informazioni quindi bisognerà attendere ancora qualche giorno».

