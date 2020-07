Notizie Calcio – Si chiude la Premier League, ecco tutti i verdetti

MILANO – Si è conclusa oggi la Premier League, dopo 38 giornate e il la vittoria del Liverpool, ampiamente preventivata. Alcuni verdetti erano però ancora in ballo, prima dell’ultima giornata, come la questione retrocessione e le qualificazione alle prossime competizioni europee. Il Manchester United ha chiuso al terzo posto, dopo la vittoria esterna sul Leicester, che si deve accontentare del quinto posto. Red Devils quindi in Champions League, così come il Chelsea che si è imposto sul Wolverhampton. Il Tottenham di Mourinho, invece, parteciperà alla prossima Europa League.

Questione retrocessione: salutano Norwich, Watford e Bournemouth, si salva l’Aston Villa. L’Arsenal, invece, clamorosamente resta fuori dalla competizioni europee, dato che ha chiuso la sua stagione settimo in classifica. A nulla è servito quindi il cambio in panchina, con l’arrivo di Arteta.

I VERDETTI FINALI DELLA PREMIER LEAGUE:

Campione: Liverpool.

Champions League: Liverpool, Man City, Man United, Chelsea.

Europa League: Leicester, Tottenham

Retrocessi: Norwich, Watford, Bournemouth

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live