Notizie Calcio – Sampdoria, nuovi casi di positività al Covid-19

MILANO – Nuovi casi di positività al Coronavirus tra la fila della Sampdoria. Ecco il comunicato del club.

L’U.C. Sampdoria informa che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-COVID-19 e un ritorno di positività. Attualmente asintomatici, gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo.

