Notizie Calcio – Rivoluzione Spagna: partite anche alle 23:00

MILANO – Secondo quanto riporta la Repubblica, Federcalcio spagnola è pronta a tutto pur di far concludere l’attuale stagione. L’idea, rivoluzionaria, è quella di far disputare alcuni incontri dalle 23:00. Una scelta, che se accattata, poterebbe a chiudere il campionato nel giro di un mese, grazie a intervalli tra le partite di sole 72 ore. Per il momento questa è solo una proposta, che oltre alla stessa Federcalcio Spagnola, vede l’appoggio della Lega professionistica LFP. Adesso servirà l’accordo con la Corte commerciale di Madrid, in modo da rendere ufficiale questa modifica al calendario de LaLiga.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live