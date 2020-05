Notizie Calcio – Riparte la Bundesliga: Piatek pronto a conquistare l’Herta

MILANO – Questo weekend ripartirà la Bundesliga, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus. Tornerà in campo anche Kris Piatek con il suo Herta Berlino. Il polacco in Germania ha disputato sette gare, mettendo a segno due reti. Un bottino magro, o forse le aspettative sull’ex rossonero erano troppo alte. Semplicemente fare una stima, della nuova esperienza di Piatek, è ancora molto prematuro. Di certo non l’ha aiutato la situazione esplosiva sulla panchina del club: da Covic a Klinsmann a Labbadia. Il nuovo tecnico sembra però essere un estimatore del calciatore, dato che lo ha schierato sia nel suo 3-5-2 che nel 4-4-2. La Bundesliga riparte e Piatek ha tutta l’intenzione di conquistare la sua nuova squadra e i tifosi.

